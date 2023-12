Seniorin wurde von Auto angefahren 83-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Eine 83-jährige Frau ist am Samstag in Falkensee von einem Auto angefahren worden und am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Die Frau hatte am frühen Abend die Straße überquert und wurde von einem Auto erfasst, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte.

Sie wurde mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. (dpa)