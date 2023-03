Staatsschutz ermittelt Hakenkreuz auf Brandenburger Denkmal für Synagoge

Wegen eines Hakenkreuzes an der Gedenkstätte für eine ehemalige Synagoge in Eberswalde ermittelt der brandenburgische Staatsschutz gegen Unbekannt. Die Täter hätten das NS-Symbol auf das Denkmal in der Goethestraße geschmiert, teilte die Polizeidirektion Ost am Montag in Frankfurt (Oder) mit. Bekannt wurde die Tat am Freitag. Die Schmiererei sei umgehend entfernt worden, hieß es. (epd)

