Start der Erdbeersaison Gute Ernte nur unter Folie

Brandenburgs Obstbauern sehen Rot: Zum offiziellen Start der Erdbeersaison am Montag rechnen sie teils mit massiven Ausfällen. Ein Grund seien Schäden durch die späten Nachtfröste, die Ende April einsetzten, erklärt Sylvia Schießer, Sprecherin des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg. Auch gestiegene Temperaturen und wenig Regen macht der Verband für den Ernterückgang verantwortlich. Wo es dennoch Erdbeeren gibt, was sie kosten und wie die Lage der Bauern ist - ein Überblick.

Wie steht es um Freiland-Erdbeeren?

Bei den Erdbeerproduzenten entscheidet die Art des Anbaus über die Erträge. Wer unter Folie die Erdbeeren heranzog, hat weniger Ausfälle durch den späten Frost, so Schießer. 1405 Tonnen Freiland-Erdbeeren wurden im letzten Jahr geerntet, das lag deutlich unter dem Schnitt der letzten fünf Jahre, da wurden im Durchschnitt 2235 Tonnen geerntet. In Brandenburg nehmen die Anbauflächen für Erdbeeren und auch die Erdbeerproduzenten seit Jahren ab. So gibt es in diesem Jahr 33 Prozent weniger Anbaufläche für Freiland-Erdbeeren als im Vorjahr. Die Erntemenge reduzierte sich um mehr als 40 Prozent. Auf einigen Erdbeerhöfen braucht es noch etwas Geduld. Auf dem Erdbeerhof Stegemanns bei Prenzlau (Uckermark) beispielsweise verzichtet man auf Folientunnel und rechnet mit einem Saisonbeginn erst ab Pfingsten. Auch bei SL Gartenbau in Neu-Vehlefanz (Oberhavel) wird als Verkaufsstart für die roten Früchtchen Pfingsten benannt. Manche Landwirte geben den Erdbeeranbau auch auf, so wie auch das Obstgut Franz Müller in Altlandsberg (Märkisch-Oderland): Hier werden seit einigen Jahren keine Erdbeeren mehr angebaut.

Erdbeerhöfe in Brandenburg Hofladen Falkensee, Dallgower Straße 1 in 14624 Dallgow-Döberitz Obstgut Marquardt, Satzkorner Bergstraße direkt am Kreisverkehr, 14476 Potsdam Spreewaldhof Niewitz Dorfstraße 112, 15910 Bersteland Ortsteil Niewitz Erdbeerhof Stegemanns, Stegemannshof 4, 17291 Prenzlau Ortsteil Stegemannshof

Geht der Trend zur Folie?

Im vergangenen Jahr gab es einen erheblichen Erntezuwachs bei Erdbeeren, die unter Schutzanbau, wie zum Beispiel im Folientunnel, gezogen wurden. Auf dem Spreewaldhof Niewitz, wo Agrarminister Axel Vogel (Grüne) am Montag offiziell die Brandenburger Erntesaison eröffnete, baut Geschäftsführer Heinz-Georg Embach die Erdbeeren zu 95 Prozent in geschützten Anlagen an. Bewässert wird mit Regenwasser und einer sparsamen Tropfschlauch-Anlage. Um die chemische Schädlingsbekämpfung gering zu halten, kommen Hummelvölker und andere nützliche Insekten zum Einsatz.

Wie groß ist die Konkurrenz aus dem Ausland?

Erdbeeren, die derzeit im Supermarkt liegen, stammten überwiegend aus Südeuropa, so der Gartenbauverband. In Deutschland seien die Standards für den Erdbeeranbau hoch, gibt Sylvia Schießer vom Gartenbauverband zu bedenken. „Die Produktionsbedingungen sind ganz andere als im Ausland. Dazu kommen hohe Lohn- und Sozialkosten“, sagt sie und fügt hinzu. Auch der Preisanstieg für Betriebsmittel und Energie machten den heimischen Obstbauern zu schaffen. „Das wirkt sich dann auch auf die Preise aus.“ Denn die Brandenburger Erdbeeren sind nicht so günstig zu haben, wie die Ware aus Spanien. Mit einem Wasserverbrauch von rund 300 Liter je Kilogramm seien spanische Erdbeeren zudem alles andere als umweltfreundlich. Auch der Pestizid-Verbrauch sei hoch.

Wie viel kosten die heimischen Erdbeeren?

Manche Obstbauern können das noch gar nicht genau sagen. Beim Obstgut Marquardt in Potsdam beispielsweise fällt die beliebte Selbsternte in diesem Jahr aus, heißt es auf Nachfrage. Wie viel die gepflückten Erdbeeren kosten, könne man noch nicht sagen. Ähnliches auch beim Erdbeerhof Stegemanns, auch hier gibt es noch keine Angaben zu Preisen. Wer unbedingt zu den Ersten gehören möchte, die leckeren Erdbeeren aus Brandenburg naschen, bekommt diese im Hofladen Falkensee (Havelland): Dort gibt es die 500 Gramm für 6 Euro.