Streit um FDJ-Hochschule und Goebbels-Villa Berlin und Brandenburg uneins über Zukunft von historischem Bogensee-Areal

Austeilen kann er. In Brandenburg, sagte der Barnimer Landrat Daniel Kurth (SPD), gelten noch immer Recht und Gesetz. „Ob das in Berlin so ist, weiß ich nicht.“ Die Spitze bezog sich auf einen Denkmalschutz-Konflikt zwischen Brandenburg und Berlin. Es geht dabei um den Umgang mit geschichtsträchtigen Immobilien am Bogensee, fünfzehn Kilometer nördlich der Berliner Landesgrenze.