Tierpark Luckenwalde unter Schock Fuchs tötet alle vier Kängurus

Trauer und Entsetzen im Tierpark Luckenwalde: Ein Fuchs ist in das Gehege der Kängurus eingedrungen und hat alle vier Tiere getötet. Ein Auszubildender habe am Montag bei seiner morgendlichen Runde die „furchtbare Entdeckung“ gemacht, so der brandenburgische Tierpark in einer Pressemitteilung.

„Schnell fanden wir die Spuren eines großen Fuchses, denen wir zur Einbruchstelle folgten. Der Wassergraben war über Nacht zugefroren. Der Fuchs nutzte diesen Umstand für sich aus und drang über das benachbarte Hirschgehege in die Känguruanlage ein“, teilte Tierparkleiter Philipp Herrmann mit. Nach Angaben der „Märkischen Allgemeinen“ wurden die Tiere durch Genickbisse getötet. „Der Fuchs hat kein Tier gefressen, sondern eins verbuddelt und wurde offenbar gestört“, zitiert die Zeitung den Tierpark-Angestellten Florian Hergenhahn.

Zuständige Pflegerin erhielt die traurige Nachricht im Urlaub

Die Anlage mit den Kängurus war erst vor einem Monat eröffnet worden. Schon mehr als 6000 Gäste hatten Cooper, Zali, Lotte und Paula besucht. „Nach drei sehr harten und schwierigen Jahren, in denen wir die Grundlage für die Zukunft unseres Parks geschaffen haben, waren die Kängurus die erste Belohnung für unsere Gäste und Mitarbeiter, für Ihre unglaublich treue Unterstützung“, sagte Herrmann.

Für die gesamte Belegschaft sei dieser Verlust eine unglaublich tränenreiche Enttäuschung, so der Tierpark. Die verantwortliche Tierpflegerin habe im Urlaub von der Tragödie erfahren. Für sie dürfte der Fall besonders schockierend gewesen sein. Erst in der vergangenen Woche habe ihr Kängurudame Paula das erste Mal aus der Hand gefressen.

Der Tierpark kündigte nach dem Vorfall an, an einem besseren Schutz der Tiere arbeiten zu wollen. Ungeachtet des Unglücks findet am 18. Dezember wieder der „Advent mit Tieren“ statt. Und im neuen Jahr sollen dann wieder Kängurus auf die Anlage ziehen.

