Todesfalle für Rehe, Sprungtrainer für Wölfe Schutzzäune gegen Schweinepest in der Kritik

Es war ein Sonntagmorgen, den Carsten Goeritz so schnell nicht vergessen wird. „Da rief mich ein Spaziergänger an, weil er in meinem Revier ein totes Reh entdeckt hatte“, erzählt der Jagdpächter aus dem mecklenburgischen Parchim: „Ich dachte natürlich an einen Autounfall, aber als ich vor Ort war, fand ich dort zu meinem Entsetzen nicht ein Tier, sondern sieben tote Rehe.“