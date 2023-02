Verkehrszeichen abgeschraubt 15 Schilder am Berliner Ring und der A11 fehlen

Bislang unbekannte Täter haben am östlichen Berliner Ring und an der Autobahn A11 zahlreiche Verkehrsschilder abgebaut. Wie die Polizei am gestrigen Montag mitteilte, handelt es sich um insgesamt 15 Schilder, darunter Aufhebungen von zuvor geltenden Geschwindigkeits- und Überholverboten im Bereich des Landkreises Barnim. Die Verkehrszeichen seien demontiert und hinter der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand abgelegt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Kriminalpolizei ermittelte bereits seit dem Sonntag zum Verdacht der gemeinschädlichen Sachbeschädigung sowie des Diebstahls und der Amtsanmaßung.

Erst Anfang des Jahres hatten Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion wie berichtet erklärt, mehrere Verkehrszeichen entlang von Autobahnen in Berlin-Brandenburg abmontiert zu haben. Medienberichten zufolge sollen damals ebenfalls 15 Schilder entwendet worden sein, unter anderem an der Autobahn A9. Die Hintergründe des aktuellen Falls würden noch ermittelt, so die Polizei am Montag.

