Vorsicht, Handy-Falle! Dieser Regionalzug in Brandenburg und Berlin „verschluckt“ Mobiltelefone

Ein Konstruktionsfehler ist schuld daran, dass in den Desiro-HC-Zügen, die seit Dezember 2022 als RE1 durch Berlin und Brandenburg fahren, Handys „verschwinden“. Das hat eine Sprecherin der Hersteller-Firma Siemens Mobility am Mittwoch auf eine entsprechende Anfrage des Tagesspiegels eingeräumt. Sie bestätigte damit Medienberichte, wonach in den vergangenen Tagen mehrere Reisende auf kuriose Art ihre Mobiltelefone einbüßten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden