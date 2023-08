Tagesspiegel Plus Was Menschen der Natur antun : Steigende Zahl an Umweltdelikten im Berliner Umland

Müllkippen im Wald, zerstörte Adlerhorste: Die Zahl der Umweltdelikte in Brandenburg hat stark zugenommen. Eine Expertin sagt: Viele Bürger werden immer skrupelloser.