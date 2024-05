Wiese, Wasser oder Bonsaigarten? In diesen 13 Brandenburger Cafés schmeckt der Kaffee im Freien

Den Blick ins Grüne schweifen lassen und den Enten beim Schnattern zuhören. Beim Tässchen Kaffee etwas Kultur genießen oder die Kinder einfach tollen lassen. Brandenburg hat schöne Cafés für Naturverliebte, Kulturvernarrte und Familien, die eine gemeinsame Auszeit suchen. Selbstgebackener Kuchen, leckeres Eis und erfrischende Getränke gehören genauso zum gelungenen Ausflug wie das koffeinhaltige Lieblingsgetränk vieler Berliner und Brandenburgerinnen.

Wiesencafé mit Baldachin-Bettchen

Jan-Gerd Kühling hat sich bei Kremmen seinen Traum verwirklicht. Kultur trifft Beeren: ein wunderschön gelegenes Wiesencafè, das zum Bleiben einlädt. Bettchen mit Baldachin stehen am Wiesenrand, natürlich gibt es auch Sitzgelegenheiten. Im kleinen Holzhäuschen bereitet Kühling Kaffee zu. Im Hofladen verkauft er, was seine andere Leidenschaft abwirft: Likör, Sirup und Marmeladen aus Beeren. Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei wachsen verschiedenste Beerensträucher.

Wer hier sitzt, bekommt schnell Gesellschaft. Zum Beispiel von Hühnern. Enten und Gänse stolzieren über die Wiese, hinter dem Zaun grasen friedlich Schafe. Wer mag, kann sich ein SUP mieten und damit den Kremmener See erkunden. Der Ausflug lohnt auch am Abend, wenn der Hausherr Lesungen oder Konzerte präsentiert.

Adresse: Kultur & Beeren, Am Kanal 16 in 16766 Kremmen

Schaumelken und Radeln im Havelland

Noch ein Geheimtipp im Havelland ist das Café Silo in der Kulturmühle Perwenitz, das nur am Wochenende geöffnet hat. Dann gibt es selbstgebackenen Kuchen und Häppchen in Gartenatmosphäre. Für Freunde des Radfahrens empfehlen sich die Gliendörfer, zu denen auch Perwenitz gehört. Sie sind mit einem schönen Radwegenetz fernab vom Autoverkehr verbunden. Die Kulturmühle ist ein Abstecher auf der Tour. In der Mühle locken wechselnde Ausstellungen, am Wochenende wird die Retrospektive Miguel Esteban Cano eröffnet.

Adresse: Kulturmühle Perwenitz e.V., Perwenitzer Dorfstraße 1 in 14621 Schönwalde-Glien Ortsteil Perwenitz

Hier entlang zu Ziegenkäserei & Wiesencafé Karolinenhof in Kremmen, OT Flatow. © Kitty Kleist-Heinrich TSP

Keinen Grund zickig zu werden gibt es auf dem Karolinenhof in Kremmen. Im Wiesencafé gibt es neben Ziegenkäsekuchen auch herzhafte Speisen. Sonntags wird sogar Frühstück serviert. Besonders Kinder dürften viel Spaß mit den Zicklein haben. Im Mai wird an jedem Samstag ab 18 Uhr Schaumelken angeboten.

Adresse: Ziegenkäserei und Wiesencafé Karolinenhof, Karolienhof 1 in 16766 Kremmen

„Lebkuchen geht immer“, sagt Katharina Neumann. Sie führt die „Alte Lebkuchenfabrik“ in Kremmen. In der Nähe des historischen Marktplatzes liegt das gemütliche Café, in dessen Speisekarte sich alles um Lebkuchen dreht. Ein zauberhafter Hof lädt zum Draußen sitzen ein.

Adresse: Alte Lebkuchenfabrik, Berliner Straße 4 in 16766 Kremmen

Potsdamer Käsekuchen und buddhistische Torten

Für Käsekuchenliebhaber ein Muss ist das Café Guam in Potsdam. Insgesamt 30 verschiedene Käsekuchen sind im Sortiment, wobei man täglich „nur“ aus acht bis zehn Variationen wählen kann. Das Café liegt im Holländischen Viertel. Hier stehen 134 Hollandhäuschen, an jeder Ecke ein hübsches Fotomotiv inbegriffen. Das bunte Treiben im Viertel kann man auf den Sitzplätzen vor dem Café beobachten.

Adresse: Café Guam, Mittelstraße 39 in 14467 Potsdam

Potsdams Käsekuchencafè „Guam“ im Holländischen Viertel. © Andreas Klaer

In dem kleinen Pavillon des Backwahn Backshops kann man nett sitzen, besonders wenn es draußen windig ist. Viel schöner: Kuchen mitnehmen und ein Stück weiter hinter Roskow auf den Haveldeich wandern und an einem der Picknick-Plätze die Schätze auspacken. Schöne Plätzchen für einen Kuchenstopp unter freien Himmel gibt es auch am Beetzsee.

Der Backwahn-Shop hat in der Region einen gewissen Kultstatus. Die Bäckerei gehört zur Buddhistischen Klosterschule in Päwesin und liegt nur wenige Meter von ihr entfernt. Was nur wenige wissen: Backwahn ist ein Wortspiel und bezieht sich nicht nur auf Mönche in farbigen Gewändern, sondern auch auf die Leidenschaft fürs Backen, nämlich Bhagwan. Die wird in der reichhaltigen Auslage sichtbar. Kuchen, Torten und süße Kleinigkeiten gibt es zu kleinen Preisen. Da muss wirklich jemand wahnsinnig gern backen.

Adresse: Backwahn, der Backshop, Brandenburger Straße 15 in 14778 Päwesin

Kaffeepause am Wasser

Nicht weit weg vom spirituellen Kuchengenuss liegt das Café Brückenhäuschen in Brandenburg an der Havel. Sozusagen der In-Treff an warmen Frühlingstagen in der Havelstadt. Direkt am Wasser kann Selbstgebackenes und Eis geschlemmt werden. Wer den Kalorien eine Chance geben möchte, ruht danach auf der Liegewiese. Wer sie lieber loswerden mag, hat beim Wassersport, wie Kanufahren, die Gelegenheit dazu.

Adresse: Cafébar Brückenhäuschen, Ritterstraße 76 in 14770 Brandenburg an der Havel

Das Brückenhäuschen in Brandenburg an der Havel. (Archivbild) © Kitty Kleist-Heinrich TSP

Noch mehr Wasserblick und dazu Kunst gibt es im Ufercafé am Klostersee. Im Skulpturengarten kommen Kunstfreunde auf ihre Kosten. Kaffee und Kuchen können auf einer Terrasse direkt am See genossen werden. Davor oder danach eine Runde um den Klostersee drehen und das Kloster Lehnin natürlich nicht vergessen.

Adresse: Ufercafé am Klostersee, Zum Strandbad 39 in 14797 Kloster Lehnin / Ortsteil Lehnin

In der Kaffeerösterei in Bad Saarow werden Kaffeefans glücklich. © Kitty Kleist-Heinrich TSP

Echte Kaffee-Junkies können in der KaffeeRösterei in Bad Saarow am Scharmützelsee aus unterschiedlichsten Spezialitäten wählen. Es gibt ein tägliches Kaffeemenü und wer lieber Tee oder heiße Schokolade mag, kann aus jeweils zwischen 15 verschiedenen Sorten wählen. Dazu gibt’s Kuchen und Torten, belgische Waffeln und im Sommer auch Eis, das auf der Terrasse gelöffelt werden kann.

Adresse: KaffeeRösterei Bad Saarow, Seestraße 2a in 15526 Bad Saarow

Landidyll und Mühlencafé im Norden

Im Bistro GUTess auf dem Boltenhof in Oberhavel gibt es nicht nur Leckereien, hier darf echtes Landidyll getankt werden. Das ehemalige Rittergut in lieblicher Landschaft verspricht eine Auszeit mit regionalen Speisen und friedlicher Atmosphäre. Schon die Anfahrt durch die alte Allee entspannt.

Adresse: Gut Boltenhof, Lindenallee 14 in 16798 Boltenhof

In der Mühle im Stadtzentrum vom uckermärkischen Lychen wurde bis 1992 Mehl gemahlen. Seit zehn Jahren kann man im Café Kaffeemühle im ersten Stock Kaffee und hausgemachten Kuchen genießen. Garten und Terrasse laden zum Verweilen ein.

Adresse: Café Kaffeemühle, Stabenstraße 2 in 17279 Lychen

Lieber Eis statt Kuchen? Hier gibt es eiskalte Überraschungen: Eiscafé Villa Oderblick, Am Wasser 5 in 16307 Garz

Kaffeehaus & Eiscafé Eisschleuse, Puschkinstraße 3 in 16348 Zerpenschleuse

Eiscafé Strandidyll, Am Strandbad 7 in 15754 Heidesee

Blaue Kiste – Die Eiswerker, Hauptstraße 48b in 03096 Burg im Spreewald

Pollys Eisdiele Karl Marx Straße 82 in 16816 Neuruppin

Eiszauber in Rheinsberg, Kurt-Tucholsky Straße 36 in 16831 Rheinsberg

Eberswalder Eismanufaktur Friedrich-Ebert- Straße 9 in 16225 Eberswalde

Die Kaffee-Alternative: Japanischer Tee oder britische Tea Time

Sie sitzen gern im gepflegten Garten, mögen aber lieber Tee statt Kaffee? Dann ist das Teehaus im Japanischen Bonsaigarten in Ferch am Schwielowsee vielleicht genau das Richtige. Erst die Azaleen und Kamelienblüte bewundern, dann auf der Terrasse des Teehauses Platz nehmen. Egal welcher Tee es nun sein darf, unbedingt Zeit mitbringen. Für die edlen Aufgüsse, wie für das Spiel von Licht und Schatten im Garten.

Adresse: Japanischer Bonsaigarten, Fercher Straße 61 in 14548 Schwielowsee / Ortsteil Ferch

Der Japanische Bonsaigarten in Ferch ist einen Ausflug wert. © Andreas Klaer

Eine weitere Kaffee-Alternative gibt es in der Uckermark. Im Café EigenArt in Wichmannsdorf wird die Tea Time zelebriert und dazu auch britische Scones gereicht. Kaffee gibt es natürlich auch und dazu hausgemachten Kuchen. Bei schönem Wetter lässt sich der im Gartencafé genießen. Den Appetit dazu kann man sich wunderbar in der Umgebung anlaufen. Im Hofladen gibt es eine Auswahl an Seifen, Säften, Likören und Honig.