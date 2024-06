Zwei Tage Landluft schnuppern Vier Ausflugstipps zur Brandenburger Landpartie

Am zweiten Juniwochenende heißt es wieder raus aufs Land. Im Mittelpunkt stehen die landwirtschaftlichen Betriebe und ihre Produkte. Dazu gehören nicht nur Ackerbau und Tierhaltung, sondern auch altes Handwerk und eindrucksvolle Technik. Zum 29. Mal organisiert der Verband pro agro mit dem Landesbauernverband Brandenburg und dem Landfrauenverband die Brandenburger Landpartie am 8. und 9. Juni.

Schon immer fuhr man auf dem Land mit dickeren Reifen. Das ist auf dem Feld ratsam, wenn es vorangehen soll. Landluft einsaugen und dabei direkt vom Erzeuger Wurst, Gemüse, Käse, Saft, Öle, Honig und Marmeladen verkosten. Vielleicht kommt man auch ins Gespräch mit den Landwirten. Frei nach dem Motto: Besser miteinander reden als übereinander.

Unterwegs auf dem Schlossgut Schwante. © Schlossgut Schwante/STEFFEN HOEFT

Übersicht über teilnehmende Höfe gibt die Broschüre zur 29. Brandenburger Landpartie. Sie liegt auf den Höfen aus. Weitere Höfe finden sich zudem auf die Website der Brandenburger Landpartie. Ratsam ist es, auf die Tage zu achten, denn nicht alle Betriebe sind am gesamten Wochenende dabei. Was nun bleibt, ist die Qual der Wahl. Hier kommen vier mögliche Ziele einer Landpartie.

Im Norden: Kunst & Landidyll auf Schloss Schwante

Auf Schloss Schwante gibt es gleich doppelten Anlass zum Feiern. Die Schlosseigentümer Loretta Würtenberger und Daniel Tümpel zelebrieren ihr fünfjähriges Jubiläum und laden zugleich zur Landpartie.

Das Paar hat den Schlossgarten in einen Skulpturenpark verwandelt, in dem es sich seit fünf Jahren genussvoll lustwandeln lässt. International renommierte Künstler wie George Rickey und Lynn Chadwick bereichern den Park. In diesem Jahr wird die Ausstellung ergänzt durch Werke von Erwin Wurm, Jorinde Voigt, Marion Verboom, Christian Jankowski, Nadine Schemmann, Hans Arp und Bettina Allamoda.

Im Schlosspark Schwante harmonieren Skulpturen mit Natur. © Jörg Johow

Zu entdecken sind die Skulpturen im 15 Hektar großen Schlosspark, mal direkt sichtbar, mal verwunschen und getarnt im Grün der Wiesen. Eine Komposition aus Natur und Kultur. Rund zwei Stunden sollte man sich Zeit nehmen, um die Werke zu entdecken und bei wechselnden Lichtverhältnissen zu würdigen. Es werden auch Führungen angeboten.

Zu entdecken sind die Skulpturen im 15 Hektar großen Schlosspark. © Schlossgut Schwante/Showmik Khan

Guide Marcus Boxler kennt die Geschichte zu den Kunstwerken, kann erzählen von dem „Balzac“, der flamingofarbenen Skulptur von Erwin Wurm oder von der Geschichte zu den drei Skulpturen von Christian Jankowski. Entspannen lässt es sich danach auf einer Bank im Park oder im Restaurant im Garten.

Wer mag, fährt ein Stück weiter, zur Milchtankstelle von Thomas und Timon Richter. Die Landwirte halten gemeinsam mit den Schlossbesitzern eine Herde Wagyu-Rinder, auch als Kobe-Rinder bekannt. In diesem Jahr wurden die ersten Rinder geschlachtet, auf der Milchtankstelle wird Landwirt Richter Burger aus dem Fleisch der Rinder brutzeln. „Die Wagyu-Burger sind einfach die Besten“, sagt Schlossherrin Würtenberger. Wer schauen will, ob das stimmt, schaut am Samstag dort zwischen 11 und 19 Uhr vorbei.

Das Schlossgut Schwante bietet Kunst zur Landpartie. © Schlossgut Schwante/Showmik Khan

Der Süden zeigt sich rustikal

Zünftig wird’s bei der Agrargenossenschaft Unterspreewald in Dürrenhofe, einem Ortsteil der Märkischen Heide. Mitfiebern beim Spargelwettschälen oder Kartoffelsack-Stemmen, beim Schaudreschen zu schauen und probieren, was gerade frisch vom Feld kommt. Erntefrisch kommen Spargel, Kartoffeln und Erdbeeren daher.

Spargelernte der Agrargenossenschaft Unterspreewald 2021. © ZB/Patrick Pleul

Auf dem Hof, der bereits bei der ersten Landpartie 1994 dabei war, findet die offizielle Eröffnung statt: Der Spreewaldtrachtenverein zeigt nicht nur die aufwendig gearbeiteten Trachten, sondern auch volkstümliche Tänze.

Bereits 2013 beteiligte sich die Agrargenossenschaft Unterspreewald in Dürrenhofe an der Landpartie. © dpa/Patrick Pleul

Wer mehr wissen möchte über die landwirtschaftliche Arbeit, kann an geführten Besichtigungen teilnehmen. Denn auch das zeigt die Landpartie: die Vielfalt der sogenannten Grünen Berufe. Die Agrargenossenschaft Unterspreewald beschäftigt derzeit 100 Mitarbeiter und zehn Auszubildende für verschiedene Berufe. Zu sehen sind auch historische und moderne Landmaschinen. Ein Bauernmarkt lädt zum Bummeln ein und abends, ab 20 Uhr, gibt es ein Livekonzert.

Öko im Osten - zu Gast beim Bio-Bauern

Auf dem Behringhof dreht sich nicht nur zur Landpartei alles um den ökologischen Landbau. Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, ist bei Biolandwirt Ralf Behring richtig. Er selbst bietet Führungen zum neuen Klima- und Biodiversitätslehrpfad an. Dabei werden Dachbegrünung, Pflanzenkläranlagen, Waldumbau und Heckenanpflanzungen erklärt.

Biobauer Ralf Behring inmitten seiner Schafzucht bei Leuenberg in Brandenburg (Archivbild von 2006). © Amin Akhtar/Amin Akhtar

Noch mehr Bio-Wissen gibt es bei Baumpfleger Christian Schwarze und Steven Trost. Sie führen jeweils um 11 und 15 Uhr über die Streuobstwiesen und beraten zum Thema Obstbaumschnitt und neue Anzuchtformen. Am Samstag gibt es um 14 Uhr eine botanische Führung mit Johannes Hofstätter von der BELA Naturschutzberatung.

Feuchtfröhlich wird es bei der Vorführung der Jugendfeuerwehr. Hier zeigt der Nachwuchs mit Übungsfeuerlöschern, was er kann. Und dass die Feuerwehr nicht nur Brände, sondern auch Durst löschen kann, stellt sie hier ebenfalls unter Beweis. Der Förderverein der Feuerwehr ist für die Versorgung zuständig.

Sehr idyllisch, umgeben von Streuobstwiesen und Schafweiden, liegt der Behringhof in Märkisch-Oderland, Höhenland OT Leuenberg. © Promo

Für die Kleinsten gibt es ein Kinderprogramm. Am Sonntag wird gibt es zum Beispiel ein Mitmachprogramm auf der Streuobstwiese. Um 11 Uhr geht es mit Naturpädagogin Anke Kurz auf die Wiese, wo sie diesen speziellen Lebensraum gemeinsam mit den Kindern etwas genauer unter die Lupe nimmt. Die Führungen sind alle kostenfrei, über Spenden für das Kinderprogramm freut sich Betriebsinhaber Ralf Behring. Sein Hof ist an beiden Tagen der Landpartie dabei.

Auf dem Behringhof. © Thomas Trutschel/photothek.de/Thomas Trutschel/photothek.de

Bei der Anfahrt unbedingt die Adresse in der Berliner Straße beachten. Der Hof hat zwei Standorte. Wer mit Auto kommt, nutzt am besten die Parkplätze gegenüber der Bäckerei von Allmen in der Berliner Straße 4.

Adressen zur Landpartie: Schlossgut Schwante: Schlossplatz 1-3 in 16727 Oberkrämer, die Milchtankstelle findet man in der Dorfstraße 1b, in 16727 Oberkrämer.

Schlossplatz 1-3 in 16727 Oberkrämer, die Milchtankstelle findet man in der Dorfstraße 1b, in 16727 Oberkrämer. Agrargenossenschaft Unterspreewald eG: Lübbener Straße 7A in 15913 Märkische Heide Ortsteil Dürrenhofe

Lübbener Straße 7A in 15913 Märkische Heide Ortsteil Dürrenhofe Behringhof: Berliner Straße 1A in 16259 Höhenland Ortsteil Leuenberg

Berliner Straße 1A in 16259 Höhenland Ortsteil Leuenberg Honigschmiede Görne: Mühlenstraße 1 in 14728 Kleßen-Görne Ortsteil Görne

Im Westen Vereins- und Dorfleben genießen

Kaum waren Michael Meyer und sein Ehemann nach Görne, ein kleines Dörfchen im Havelland gezogen, klingelte es abends an der Tür. Draußen standen ein paar Leute aus dem Dorf – sie hießen die beiden willkommen und erklärten sogleich, man wohne nicht nur einfach in Görne. Wer in Görne lebt, engagiert sich bei der Feuerwehr, im Anglerverein oder im Förderverein der Kirche.

Imker Michael Meyer von der Imkerei Honigschmiede in Görne. © privat/privat

Meyer erzählt die Geschichte lachend und auch, dass Angeln und Feuerwehr nicht ganz sein Ding wären. Blieb der Förderverein für die Kirche und für diesen ist der Hobby-Imker mittlerweile schwer aktiv. Seine Imkerei Honigschmiede steht direkt neben der Kirche und so wird, am Samstag der Brandenburger Landpartie, rund um Kirche und Honigschmiede gefeiert.



Anlässlich der Landpartie hatte Meyer im vergangenen Jahr den Drink „Biene-Spritz“ kreiert. In diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf „Biene-Tonic“ freuen. Neben Spezialitäten mit Honig gibt es Eierlikör und Eiersalat vom Erzeuger Happy Havelhuhn. Die Hühner aus Freilandhaltung werden in Nennhausen von zwei Hütehunden vor Angriffen von Fuchs und Milan bewacht. Die Würstchen vom Grill kommen von der Agrargenossenschaft in Gülpe.

Die Imkerei von Michael Meyer steht direkt neben der Kirche. © privat/privat

Geboten werden Führungen durch die Dorfkirche und durch das Schloss Görne. „Das Schloss erlebt gerade seine Metamorphose“, beschreibt Meyer die laufenden Sanierungsarbeiten. In den vergangenen Jahren gab es im Sommer temporäre Ausstellungen im Schloss im Wandel. Die wird es laut Meyer in diesem Jahr nicht geben. Die Führung durch Schloss Görne bietet damit eine seltene Gelegenheit, einen Blick ins Innere zu erhaschen.

Außerdem gibt es handgemachte Seifen und Holzarbeiten aus heimischen Holzbeständen. Um 16 Uhr wird der Zauberer Kiwara kleine und große Kinder verzaubern. Zwei niedliche Flaschenlämmer runden das Landambiente ab.

Bei Anreise mit dem PKW kann am Fontane Denkmal geparkt werden, sagt Meyer und empfiehlt die Anreise mit der Bahn. Nächster Bahnhof ist Friesack, von dort sind es rund 10 Kilometer bis Görne. Gefeiert wird am Samstag von 11 bis 18 Uhr.