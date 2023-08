Erfolgreicher Polizeiaufruf Unbekannter Toter durch Hinweise identifiziert

Der bisher unbekannte Tote aus einem leerstehenden Potsdamer Wohnhaus konnte dank Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handele es sich um Frank R. aus Werder (Havel). Die Polizei bedankte sich für die Hinweise. Nun könne sie die Angehörigen benachrichtigen.

Zuvor hatte die Polizei am 27. Juli dieses Jahres nach Hinweisen zu dem Verstorbenen gefragt. Seine Leiche habe man im November 2018 in einem leerstehenden Wohnhaus in der Zeppelinstraße gefunden. „Trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen“ habe man die Identität des Mannes nicht feststellen können. (kwi)