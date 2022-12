Seniorin war einen Monat verschwunden Vermisste Potsdamerin tot in der Nähe des Krampnitzsees aufgefunden

Die seit Anfang November vermisste Potsdamerin Renate V. ist tot. Das teilte die Polizeidirektion West am Montag mit. Schon am 2. Dezember hatte ein Zeuge die Leiche der 86-Jährigen in der Nähe des Krampnitzsees entdeckt.

Durch eine rechtsmedizinische Untersuchung sei die Identität der Toten zweifelsfrei geklärt worden, hieß es von der Polizei. Hinweise auf ein Einwirken Dritter liegen demnach nicht vor.

Renate V. litt an Demenz und wurde seit dem 2. November vermisst. Sie hatte am frühen Abend ihre Wohnung in Fahrland verlassen und war nicht zurückgekehrt. Die Ermittler leiteten daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen mit einem Fährtenhund und einem Polizeihubschrauber ein. Auch die Bevölkerung wurde um Hilfe gewesen.

