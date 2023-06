32-Jähriger randalierte in Fachklinik Betrunkener in Potsdam mit Taser überwältigt

Ein 32-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag in einer Potsdamer Fachklinik alkoholisiert randaliert. Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, setzten die alarmierten Polizisten einen Taser ein und brachten den Mann durch das Distanzelektroimpulsgerät zu Boden.

Zuvor war der 32-Jährige in der Lobby der Fachklinik in der Straße In der Aue in Rage geraten. Er schmiss Blumenkübel um, beschädigte die Eingangstür und rief wüste Drohung in Richtung des Personals. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach verlor der Mann die Kontrolle, nachdem ihm die Klinik-Belegschaft auf die bestehende Wartezeit hingewiesen hatte, als er sich einen Termin holen wollte.

Von den eintreffenden Polizisten ließ sich der Randalierer nicht beeindrucken. Er bedrohte die Beamten nicht nur, sondern versuchte mehrfach, die Einsatzkräfte zu attackieren. Schließlich setzten die Polizisten – nach vorheriger Androhung – den Taser aus einiger Entfernung ein, da der 32-Jährige sich nicht beruhigte.

„Die Beamten fixierten ihn dann und übergaben ihm medizinischem Personal“, teilte die Polizeidirektion West mit. Eine Untersuchung in einem Rettungswagen ergab laut Mitteilung, dass der Mann sich keine Verletzungen zugezogen hatte. Daraufhin wurde er in dem Fachkrankenhaus als Patient aufgenommen. Möglicherweise handelte der Randalierer in einem psychischen Ausnahmezustand.