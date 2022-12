4900 Euro für die Arche CDU spendet für Kinderhilfswerk

Vorweihnachtliche Überraschung für die Potsdamer Arche: Das christliche Kinder- und Jugendwerk in Drewitz hat am Montag von Vertretern der CDU-Landtagsfraktion einen Spendencheck in Höhe von 4900 Euro überreicht bekommen.

Das Geld kam im Rahmen der weihnachtlichen Spendensammlung der Abgeordneten der Union zusammen. Die gespendete Summe wird dafür verwendet, Kindern und Familien in prekärer Lage kostenlose Mahlzeiten und kostenlose Freizeitangebote zu ermöglichen.

