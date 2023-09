60-Jährige verletzt Autofahrer fährt in Potsdam rückwärts gegen Radfahrerin

Ein 81-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in Potsdam beim Rückwärtsfahren eine Radfahrerin angefahren und verletzt. Zudem stieß eine Radfahrerin mit einer Motorradfahrerin zusammen. Bereits in der Nacht sorgte ein betrunkener Radfahrer für zwei Polizeieinsätze.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 81-Jährige in der Teltower Vorstadt in der Heinrich-Mann-Allee nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet, als er seinen Wagen zurücksetzte. Durch den Zusammenstoß fiel die 60 Jahre alte Radfahrerin hin. Sie erlitt leichte Verletzungen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle konnte sie weiterfahren.

Ebenfalls am Donnerstagmorgen hatte eine 32-jährige Radfahrerin beim Überqueren der Kaiser-Friedrich-Straße im Ortsteil Eiche einen 41 Jahre alten Motorradfahrer übersehen. Beide Personen stürzten und kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Fahrrad und das Motorrad waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. In beiden Fällen nahm die Polizei eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Betrunkener Radfahrer kracht gegen Auto

Bereits in der Nacht zu Donnerstag war ein betrunkener Radfahrer in Bornstedt in der Kiepenheuerallee gegen ein geparktes Auto gefahren. Ein Zeuge hatte den Vorfall bemerkt und die Polizei verständigt. Einsatzkräfte griffen den Mann kurz darauf auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille, ein Arzt nahm ihm eine Blutprobe ab.

Nachdem gegen den Radfahrer eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen wurde, schickte die Polizei ihn zu Fuß nach Hause. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 39-Jährige scherte sich aber augenscheinlich nicht um die polizeiliche Anweisung.

Denn rund zwei Stunden später fuhr der Mann gegen 1.45 Uhr in Schlangenlinien durch die Kiepenheuerallee. Die Polizei schritt erneut ein. Ein zweiter Atemalkoholtest ergab bei dem Betrunkenen noch einen Wert von 2,36 Promille. Daraufhin wurde ihm eine weitere Blutprobe entnommen und eine weitere Anzeige gefertigt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 39-Jährige nach Hause gehen. In der Nacht fiel er nicht wieder auf.