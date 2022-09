74-Jähriger schwer verletzt Radfahrer in Potsdam von Auto angefahren

Ein 74 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Babelsberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Unfallopfer am Donnerstagvormittag auf der Großbeerenstraße in Richtung Bahnhof Medienstadt unterwegs. Als ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Grünstraße auf die Großbeerenstraße in dieselbe Richtung einbog, kam es zum Zusammenstoß.

Der 74-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 40 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Es wurde eine Unfallanzeige aufgenommen.

In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Radfahrer:innen in Potsdam bei Verkehrsunfällen verletzt - häufig nachdem sie von abbiegenden Autos angefahren wurden.

