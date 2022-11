86-Jährige leidet an Demenz Potsdamerin wird seit Tagen vermisst

Seit dem vergangenen Mittwoch wird die 86 Jahre alte Potsdamerin Renate V. vermisst. Wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte, verließ die Seniorin am 2. November gegen 17.30 Uhr ihre Wohnung in Fahrland und kehrte bisher nicht zurück. „Renate V. leidet unter Demenz und benötigt dringend Hilfe“, so die Polizei. Die Ermittler suchten bereits mit einem Fährtenhund und einem Polizeihubschrauber nach der 86-Jährigen - ohne Erfolg.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung bei der Suche nach der Potsdamerin um Hilfe. Renate V. ist den Angaben zufolge 1,63 Meter groß und schlank. Sie hat weißes, möglicherweise hochgebundenes Haar. Sie könnte ohne Socken unterwegs sein. Angaben zur Bekleidung der Frau kann die Polizei nicht machen.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Renate V. nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer 0331 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zur Startseite