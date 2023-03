93-Jährige im Bergmann-Klinikum bestohlen Polizei zeigt Bilder der Tatverdächtigen

Im vergangenen April hat eine Diebin im Potsdamer Bergmann-Klinikum eine 93 Jahre alte Patientin bestohlen. Nun hat die Polizei Bilder der Verdächtigen veröffentlicht. Die Aufnahmen stammen aus einer Überwachungskamera.

Die Frau soll der 93-Jährigen am 7. April zwischen 11.19 Uhr und 20 Uhr Schmuck und das Portemonnaie samt EC-Karte gestohlen haben. Daraufhin hob sie bis zum 3. Mai an Geldautomaten der Sparkasse mehrfach widerrechtlich Geld vom Konto der Patientin ab, am 28. April nutzte sie zudem den Geldautomaten der Filiale der Deutschen Bank in der Charlottenstraße. Die Diebin schädigte die Seniorin insgesamt um mehr als 10.000 Euro.

Diese Frau soll die 93-Jährige im Bergmann-Klinikum bestohlen haben. © PDWest Keip, Daniel

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508 0 Angaben zu der Verdächtigen machen. entgegen. Zudem kann auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis genutzt werden.

