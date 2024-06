Ab Juli Eintrittspreise für Potsdams Schwimmbäder steigen

Im Sommer steigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Preise für Potsdams Bäder: Ab dem 1. Juli werden Ausflüge in das Schwimmbad Blu, das Kiezbad am Stern, das Strandbad im Park Babelsberg und das Waldbad Templin teurer. Das teilten die Stadtwerke im Namen der Bäderlandschaft Potsdam (BLP) am Montag mit.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Den Angaben zufolge werden die Eintrittspreise für Erwachsene um einen Euro erhöht – von 4,90 Euro auf 5,90 Euro. Für Kinder beträgt der Eintrittspreis künftig 2,40 Euro statt 2 Euro. Für einen dreistündigen Saunabesuch inklusive Besuch der Schwimmhalle im Kiezbad am Stern werden ab Juli für einen Erwachsenen 19 Euro statt 17 Euro fällig. Der Preis für die drei Stunden gültige Familien- und Kleingruppenkarte (zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern und Bädermehrkindkarte) steigt um vier Euro auf 34 Euro.

Die BLP begründete die Preisanhebungen mit höheren Ausgaben und geringeren Zuschüssen. „Durch die deutliche Kürzung des Brandenburg-Pakets für das Jahr 2024 und die weiter steigenden Kosten in allen Bereichen sind wir nun jedoch gezwungen, die Eintrittspreise zu erhöhen“, teilte BLP-Geschäftsführerin Ute Sello mit. Zuletzt habe die BLP die Kostensteigerungen für unter anderem Energie- und Personalaufwendungen durch innerbetriebliche Einsparmaßnahmen, die positive Besucherentwicklung und die Energiekostenzuschüsse für die Hallenbäder aus dem Brandenburg-Paket weitgehend auffangen können.

Durch die Erhöhung der Preise sollen laut Sello Abstriche am Angebots- und Sicherheitsniveau der Bäder vermieden werden. Empfohlen wird die Nutzung von Sparangeboten wie der Elfer-Karte oder der Jahreskarte.

Laut der Mitteilung können weder die Landeshauptstadt Potsdam noch die Stadtwerke aufgrund der angespannten Haushaltslagen noch höhere Kosten der Bäder tragen oder die Zuschüsse erhöhen. Kürzlich hatte Potsdams Kämmerer Burkhard Exner (SPD) vor dreistelligen Millionenverlusten der Stadt ab 2025 gewarnt.