Abbiegeunfall in Potsdam Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Eine Radfahrerin ist in Potsdam-Babelsberg bei einem Abbiege-Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 33-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 17 Uhr auf der Friedrich-Engels-Straße unterwegs und wollte abbiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit der ebenfalls 33-jährigen Radfahrerin gekommen, die laut Polizei Vorfahrt hatte.

Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Erst am vergangenen Sonntag war ein Radfahrer in Potsdam bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 60-Jährige war in der Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs, als er gegen eine sich plötzlich öffnende Autotür fuhr. (skr)