Am Potsdamer Johannes-Kepler-Platz Betrunkener E-Scooterfahrer bei Sturz verletzt

Ein betrunkener E-Scooterfahrer hat sich am frühen Samstagmorgen im Potsdamer Wohngebiet Am Stern bei einem Sturz verletzt. Der 20-Jährige lag mehrere Minuten am Boden, nachdem er laut Polizei am Johannes-Kepler-Platz in einer Kurve weggerutscht war. Zeugen verhinderten, dass er sich vom Unfallort entfernte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Zudem hatte er nach eigenen Angaben Betäubungsmittel konsumiert. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.