An Kreuzung die Vorfahrt genommen Autofahrer fährt in Potsdam Radfahrerin an – 50-Jährige verletzt

In Potsdam ist am Montagmorgen erneut eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Eine 50 Jahre alte Radlerin wurde in der Brandenburger Vorstadt von einem Auto angefahren, nachdem der 44-jährige Fahrer ihr an der Kreuzung Zeppelinstraße/Auf dem Kiewitt die Vorfahrt genommen hatte. Das teilte die Polizei mit. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Nach einer Versorgung durch Sanitäter brachte der Rettungsdienst die 50-Jährige in ein Krankenhaus.

Bereits am Wochenende sind bei Zusammenstößen mehrere Radfahrerinnen und Radfahrer verletzt worden. In Babelsberg Süd fuhr ein 22 Jahre alter Autofahrer am Samstagmittag eine 61-jährige Radlerin beim Wenden an der Kreuzung von Heideweg und Pestalozzistraße an.

Am frühen Samstagabend stieß auf der Langen Brücke ein 58-jähriger Radfahrer, der betrunken auf der falschen Seite fuhr, mit einer 48-jährigen Radfahrerin zusammen. Beide Personen waren vorübergehend bewusstlos. Sie kamen mit Platzwunden in ein Krankenhaus.