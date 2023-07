Auf dem Weg zur Schule 13-jährige Radfahrerin in Potsdam von Transporter angefahren

Am Mittwochmorgen ist eine 13 Jahre alte Radfahrerin in Potsdam auf dem Weg zur Schule von einem Auto angefahren worden. Bereits am Dienstagabend wurde ein Radfahrer verletzt, nachdem er gegen eine Autotür gekracht war.

Die 13-Jährige war in der Brandenburger Vorstadt am Luisenplatz unterwegs, als sie von einem Transporter erfasst wurde. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 42 Jahre alte Fahrer mit seinem Fahrzeug in eine Nebenstraße abbiegen.

Dabei sah er sich nicht gründlich genug um. Es kam zum Zusammenstoß, das Mädchen stürzte und verletzte sich. Nach einer Behandlung durch Sanitäter kam die Jugendliche zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Radfahrer bei Dooring-Unfall verletzt

Ein 47 Jahre alter Radfahrer kam am Dienstagabend nach einem Dooring-Unfall (door = englisch für Tür) verletzt ins Krankenhaus, nachdem er in der Innenstadt an der Kreuzung Charlottenstraße/Dortustraße gegen eine plötzlich geöffnete Autotür gestoßen war.

Die 20-jährige Fahrerin hatte nach Angaben der Polizei nach dem Einparken den herannahenden Radfahrer übersehen. Der 47-Jährige konnte nicht mehr ausweichen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1000 Euro.