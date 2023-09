Auffahrunfall in Babelsberg 51-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Ein 51 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochabend in Potsdam bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in Babelsberg auf den Radfahrer aufgefahren. Die 43-Jährige hatte zu spät bemerkt, dass der 51-Jährige vor dem Kreisverkehr am Lutherplatz abbremste.

Durch die Kollision stürzte der Mann auf die Straße. Er überstand den Unfall augenscheinlich aber glimpflich. Denn auf eine medizinische Behandlung vor Ort verzichtete er. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.