Ausbildungsstart jetzt noch möglich Kammern laden zu Nachvermittlungsaktion

In fast allen Branchen finden die jungen Leute in Potsdam und Umgebung noch freie Ausbildungsplätze. Wer bisher noch nicht das Richtige gefunden hat, entdeckt vielleicht am morgigen Mittwoch das Passende. Zu einer Nachvermittlungsaktion laden die Arbeitsagentur Potsdam, die Handwerkskammer (HwK) Potsdam und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam von 13 bis 17 Uhr in den Havel-Saal der IHK in der Breite Straße 2A-C ein.

Anmeldung ist nicht nötig

Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung nötig, wie die Organisatoren mitteilen. Aufgerufen sind auch Eltern und Großeltern, mit ihren Schulabgängerinnen und -abgängern vorbei zu kommen und sich gemeinsam zu informieren. Die Veranstalter bitten darum, aktuelle Bewerbungsunterlagen und Zeugniskopien mitzubringen. „Wenn nicht jetzt, wann dann? In zahlreichen Branchen suchen die Unternehmen in der Region noch nach jungen Talenten. Wer noch nicht den richtigen Ausbildungsbetrieb gefunden hat, soll jetzt die Chance ergreifen“, erklärt Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam.

Die Arbeitsagentur hat nach eigen Angaben zudem 250 Jugendliche eingeladen, die noch keinen Ausbildungsvertrag für das gerade beginnende Lehrjahr abgeschlossen haben. Die Arbeitsagentur wird über offene Ausbildungsstellen informieren, heißt es. Die IHK Potsdam und die HwK Potsdam werden zu Ausbildungsplätzen aus ihrem Portfolio beraten. Allein im Bereich der Handwerkskammer Potsdam seien nach wie vor 1000 Ausbildungsplätze in 64 Handwerksberufen unbesetzt, heißt es weiter. 500 offene Lehrstellen meldet dagegen die IHK.

