Ausgeraubt und geschlagen Jugendgruppe überfällt in Potsdam zwei junge Männer

Zwei junge Männer sind am Sonntagabend im Potsdamer Wohngebiet am Stern von einer Gruppe Jugendlicher beraubt worden. Zudem schlugen die Angreifer auf ihre beiden Opfer ein. Das teilte die Polizei mit. Demnach wurden ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger von sieben bis acht Jugendlichen angesprochen und bedroht, als sie auf dem Johannes-Kepler-Platz in Richtung Galileistraße unterwegs waren.

Der 20-Jährige gab daraufhin seinen Rucksack heraus, daraus nahmen sich die Täter Tabak und Zigaretten. Weil sich der Mann weigerte, auch noch seine Bauchtasche abzugeben, wurden die Jugendlichen handgreiflich. Der 20-Jährige wurde mit Schlägen auf die Brust und den Kopf angegriffen. Sein Begleiter erlitt ebenfalls Schläge, als er seinem Freund zur Hilfe eilte. Beide Männer mussten aber nicht medizinisch behandelt werden.

Danach flüchteten die Angreifer in einem Bus vom Tatort. Kurz darauf machten die von den überfallenen Männern alarmierten Polizisten den Bus und vier der verdächtigen Jugendlichen ausfindig, drei von ihnen konnten aber entkommen. Drei weitere Tatbeteiligte stellten die Einsatzkräfte in der Nähe des Tatorts. „Die Ermittlungen zu den drei noch nicht namentlich bekannten flüchtigen Tätern dauern an“, teilte die Polizei mit. Gegen die 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen nahm die Polizei Anzeigen wegen Raubes auf.

