Auto stößt mit Tram zusammen Straßenbahn-Unfall in Potsdam – niemand verletzt

In Potsdam ist am Dienstagnachmittag in der Berliner Vorstadt eine Straßenbahn mit einem Auto kollidiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Fahrer des Wagens in der Berliner Straße offenbar nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Tram. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Nach Polizeiangaben entstand insgesamt ein Schaden von 10.000 Euro. Das Auto war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Wegen des Unfalls kam es zu Verspätungen und Ausfällen im Tramverkehr.