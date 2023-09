Autofahrerin nahm ihm die Vorfahrt Motorradfahrer bei Unfall in Potsdam schwer verletzt

Ein 68 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Potsdamer Innenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ihm eine 21-jährige Autofahrerin an der Kreuzung der Gutenberg- und Hebbelstraße die Vorfahrt genommen. Daraufhin stieß der 68-Jährige mit seiner Maschine gegen die Fahrertür des Autos.

Nach einer Versorgung durch Rettungskräfte kam er zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.