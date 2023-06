Badeunglück auf Hermannswerder 79-Jährige ertrinkt in Potsdamer Havel

Tragisches Unglück auf Hermannswerder: Eine 79-Jährige ist am Samstag beim Baden in der Potsdamer Havel ertrunken. Einsatzkräfte fanden die leblose Frau im Bereich eines Seerosenfeldes. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Zuvor hatten Angehörige die Polizei und die Rettungskräfte informiert, nachdem die 79-Jährige am Abend nicht von ihrem Badeausflug zurückgekehrt war. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin den Bereich des Havelufers um die Potsdamer Halbinsel Hermannswerder ab.