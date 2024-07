Basketball spielen, basteln, Bands gründen Was in Potsdam in den Sommerferien läuft

Am 17. Juli gibt es in Brandenburg Zeugnisse, dann starten die Sommerferien. Sechs Wochen Freizeit warten auf die Kinder und Jugendlichen. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) haben eine Auswahl an Ferienangeboten zusammengestellt, für die es derzeit noch freie Plätze gibt.

Für Sportskanonen

Für aktive Kinder und Jugendliche bietet das FamFIT-Programm der Uni-Potsdam unterschiedliche Sportkurse. Viele Angebote sind bereits ausgebucht, Interessenten kommen auf die Warteliste. Das Turncamp in der ersten Ferienwoche (22. bis 26. Juli) hat jedoch noch Plätze frei. Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren können sich in der Turnhalle am Luftschiffhafen an Geräten ausprobieren, Parcours meistern und sich austoben. Der Preis variiert – je nach Hochschulzugehörigkeit der Eltern – zwischen 121 und 181 Euro. Verpflegung ist inklusive.

Aktiv und kreativ gleichzeitig können ältere Kinder und Jugendliche bei WhatsArt werden. Die Workshopreihe findet in der ersten Ferienwoche statt (22. bis 26. Juli). Im Urban Dance Workshop, bei dem Schüler ab zwölf Jahren Hip-Hop, House Dance und Breakdance entdecken können. Im Parkour Workshop lernen Zwölf- bis 17-Jährige mithilfe von Kraft und Balance Hindernisse im Stadtraum kreativ zu überwinden. Kosten: 70 Euro, die Kurse finden an unterschiedlichen Standorten statt.

Der Potsdamer Ferienpass Eine ausführliche Übersicht zum Potsdamer Sommerferienprogramm bietet der Ferienpass, teils gibt es Vergünstigungen. Alle Grundschüler sollten den Pass bereits rund vier Wochen vor Ferienstart über die Schulen erhalten haben. In begrenzter Stückzahl liegt er im Jugendamt, Kinderklubs, beim Bürgerservice und der Medienwerkstatt Potsdam aus. Online sind die Angebote unter ferienpass-potsdam.de zu finden. Dort wird das Programm regelmäßig aktualisiert.

Basketballbegeisterte Kinder und Jugendliche auch ohne Vorerfahrung sind in den Sommer Camps der RedHawks Potsdam richtig. Fünf Tage lang können Teilnehmer in der RedHawks Arena – der Sporthalle des Schulzentrums Am Stern – ihr Talent für den Sport entdecken oder weiterentwickeln. Für das Camp gibt es drei August-Wochen zu Auswahl. Die Kosten liegen bei 158 Euro inklusive Mittagessen. Trainer ist Asil Aydin.

Beim Summer Park Move im Lindenpark Potsdam trainieren Skate-Anfänger und Profis Seite an Seite. © Lindenpark Potsdam

Der Mädchentreff Zimtzicken bietet ein Ferienprogramm speziell für Mädchen ab acht Jahren. Freie Plätze gibt es in der vierten Ferienwoche (12. bis 16. August) bei „Ab auf die Rollbretter“: Für einen schmalen Beitrag von 6 Euro können Mädchen sich auf dem Skateboard ausprobieren. Auch beim Summer Park Move im Lindenpark können Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren Skateboard fahren lernen. Erfahrene Skater können ihre Vorkenntnisse unterstützt durch Coaches ausbauen. Das Camp findet vom 23. bis 25. Juli statt. Für 50 Euro sind Leihmaterial und Mittagessen inklusive.

Für kreative Köpfe

Für Kunstbegeisterte gibt es zahlreiche Ferienangebote. Eine gute Anlaufstelle ist die Junge VHS der Volkshochschule. Mitmachen können Kinder im Fotoclub für Schüler ab elf Jahren. Mit Kamera oder Handy ausgerüstet machen die Teilnehmenden sich auf zu einer Fotosafari durch Potsdam. Der Workshop findet am 28. und 29. August statt und kostet 61 Euro. Jugendliche ab 13 Jahren können sich vom 29. bis 31. Juli an den Umgang mit der Nähmaschine herantasten oder ihre Vorkenntnisse ausbauen. Die Teilnahme kostet 55,60 Euro – Schere und Stoffreste sollten mitgebracht werden.

Jugendliche mit Lust auf Theater können beim freien Bildungsträger Hochdrei fündig werden: „Was uns betrifft“ ist ein deutsch-polnisches Theaterprojekt, das vom 20. bis 27. Juli in Potsdam stattfinden wird. Gemeinsam soll eine Theaterproduktion entwickelt werden. Betreuung, Verpflegung und Unterkunft in Potsdam kosten 245 Euro (220 Euro mit Ferienpass), Ausflüge gehören zum Programm. Teilnehmer sollten zwischen 13 und 17 Jahren alt sein. Auch für Filmfans bietet Hochdrei ein deutsch-polnisches Sommercamp.

Ein vielfach kostenfreies Kreativ- und Aktivprogramm für Kinder ab acht Jahren bietet der Abenteuerspielplatz Potsdam. Für kostenpflichtige Aktivitäten ist eine Anmeldung zum vergünstigten „Solitarif“ möglich.

Für Musiknerds

Wie im (fast) gleichnamigen Disney-Film: Im Rock Camp gehen Jugendliche eine Woche lang ganz ihrer Leidenschaft nach. © Lindenpark Potsdam

Fünf Tage lang Musik machen, Songs schreiben und proben – das können Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren im Rockcamp vom Zentrum Pop und Lindenpark. In der neuen Niederlassung des Zentrum Pop in Herzberg (Elbe-Elster) werden die Teilnehmenden durch erfahrene Musiker betreut. Das Camp findet vom 29. Juli bis zum 2. August statt und kostet 150 Euro inklusive Unterbringung und Verpflegung. Nur anreisen müssen die Teilnehmenden selbst.

Hier gibt’s was zu lernen

In den Ferien lernen? Das kann unter Umständen sogar Spaß machen. Auch hier bietet die Junge VHS viel: Bei mehreren Workshops können Kinder und Jugendliche mit Experten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) das Programmieren entdecken und lernen. Im Kochkurs „Was cookst du?“ stehen kulinarisch begeisterte Jugendliche ab 15 mit einem Profikoch in der Küche. Der Kurs findet am 31. Juli und 1. August im Hort am Nuthepark statt und ist komplett gratis.

Potsdamer Jugendliche, die im Herbst das erste Mal den Brandenburger Landtag wählen, sollten sich das politische Sommercamp der Volkshochschule genauer anschauen. Im Camp können Jugendliche ab 16 sich Orientierung vor der Landtagswahl verschaffen. Teilnehmende sollen sich austauschen und mit Politikern ins Gespräch kommen können. Das Projekt findet vom 5. bis 9. August statt und kostet nichts – dank Förderung der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung.