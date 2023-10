Basteln, Tanzen und Entdeckertouren Tipps für die Herbstferien in Potsdam

In den Herbstferien noch nichts vor? Eine Reihe von Angeboten Potsdamer Einrichtungen sind noch nicht ausgebucht. Einige Ideen für die ganze Familie im Überblick.

Entdecken und Rätseln

„Störche im Reisefieber“ – Im Naturkundemuseum Potsdam gibt es an beiden Mittwochen und Donnerstagen von 15 bis 16.30 Uhr eine Ferienaktion für Familien. Die Führung kostet zwei Euro pro Person und ist ab sechs Jahren geeignet. Es soll dort erklärt werden, wie der Vogelzug funktioniert und warum Vögel überhaupt in den Süden ziehen.

Weißstörche in Jacobsdorf. Derzeit sammeln sich die Zugvögel für ihre Reise zu den Überwinterungsgebieten im Süden. © ZB/Patrick Pleul

Für die ganz Mutigen gibt es am 27. Oktober und am 3. November für jeweils sieben Euro eine Taschenlampenführung durch das Museum – von 17.30 bis 18.15 Uhr ab sechs Jahren und von 18.45 bis 19.45 Uhr ab acht Jahren. Taschenlampen müssen mitgebracht werden. Für beide Events kann man sich unter 0331/289-6707 anmelden.

Auch das Potsdam Museum lädt zu einem düsteren Abenteuer ein. Bei „Abends im Museum – Ein Kriminalfall“ am 27. Oktober sind Kinder ab sechs Jahren eingeladen, dem königlichen Geheimdetektiv Fritz Fuchs beim Lösen eines Falles zu helfen. Für einen Einblick in Potsdams Geschichte gibt es die kostenlose Familienführung in der stadtgeschichtlichen Ausstellung „Potsdams Geschichte im Koffer“ am letzten Ferientag um 15 Uhr für alle ab sechs Jahren.

Das Universum entdecken

Zudem gibt es im Urania Planetarium Potsdam spannende Veranstaltungen für 7,50 Euro, beziehungsweise für 4,50 Euro, bei denen Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene das Universum besser kennenlernen können. Zum Beispiel können Kinder ab vier Jahren mit Lars, dem kleinen Eisbär, den Lebensraum der echten Eisbären kennenlernen. Außerdem gibt es eine Reise durchs Weltall für alle ab fünf Jahren, eine Reise an den Rand des Sonnensystems ab 12 Jahren, sowie eine Reise durch das Sonnensystem ab sechs Jahren. Das gesamte Programm findet sich auf der Internetseite des Planetariums. Anmeldungen sind dort möglich.

Auch das Planetarium in Potsdam bietet ein spannendes Programm für Kinder und Erwachsene während der Herbstferien. © PNN / Ottmar Winter/Ottmar Winter

Tanz und Musik

Wer gerne tanzt, Theater spielt oder Musik macht, der wird beim Ferienprogramm des Jugendzentrums „Treffpunkt Freizeit“ am neuen Garten 64 findig. Bei dem inklusiven Tanz-Theater-Workshop „Alles Luft oder was?“ können Kinder von acht bis zwölf Jahren vom 30. Oktober bis zum 3. November jeweils von 9 bis 15.30 Uhr ihren Geist und ihre Fantasie kostenlos tanzen lassen.

Für musikalisch Interessierte gibt es die Musikwerkstatt. Dort können Zehn- bis Vierzehnjährige vom 30. Oktober bis 2. November, von 10 bis 16 Uhr einen Song selbst kreieren. Der Preis inklusive Mittagessen liegt bei 75 Euro. Wer ein gut transportierbares Instrument spielen kann, kann dieses mitbringen, aber auch Kinder, die kein Instrument spielen können, sind willkommen. Denn auch die Stimme ist dem Veranstalter zufolge ein Instrument. Eine Anmeldung ist für alle Events des Jugendzentrums notwendig und kann auf ihrer Webseite vorgenommen werden.

Basteln und kreativ werden

Für Kreative gibt es in den Herbstferien ein umfangreiches Programm: Im Treffpunkt Freizeit gibt es für Kinder ab zehn Jahren die Möglichkeit, das Nähen mit einer Nähmaschine zu lernen. Die Nähwerkstatt kann vom 30. Oktober bis zum 2. November von 10 bis 13 Uhr für 40 Euro besucht werden. Außerdem gibt es dort vom 1. bis zum 3. November, jeweils von 9 bis 12 Uhr, kostenlos die offene Werkstatt. Dort können unter anderem verschieden Zeichen- und Maltechniken erlernt werden.

Auch das Potsdam Museum bietet ohne Anmeldung ein umfangreiches Programm – viele davon im Zusammenhang mit der stadtgeschichtlichen Ausstellung, die für Kinder und begleitende Erwachsene kostenfrei ist. Am 24. Oktober findet von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr der Bastelworkshop „Bunte Herbstbastelei“ für Kinder ab sechs Jahren statt. Für das Material müssen drei Euro bezahlt werden.

Zeitreise in Potsdams Vergangenheit

Auch für Bagger-, Kräne- und Omnibusbegeisterte ab fünf Jahren gibt es einen Workshop. Dieser findet in der Sonderausstellung „DDR-Alltagsfotografien von Werner Taag“ statt. Die Kosten liegen bei drei Euro für das Equipment und fünf beziehungsweise 3 Euro für den Eintritt der Begleitenden. Bei „Federkiel und Tintenfass“ können Interessierte ab sechs Jahren am 1. November von 15 bis 16.30 Uhr für drei Euro selbst Tinte herstellen und damit wie die Könige im 18. Jahrhundert schreiben. Nach einer Zeitreise in Potsdams Vergangenheit und seine Manufakturen unter dem Motto „Alles Gold, was glänzt?“ können Kinder ab 10 Jahren am 3. November von 16 bis 17.30 Uhr für drei Euro einen Gegenstand vergolden.

Auch das Kunstatelier „Kunstgriff.23“ in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23 bietet einen zweitägigen Ferienkurs für 135 Euro an. Dabei wird am 23. und 24. Oktober von 9.30 bis 13 Uhr das Thema Bildgeschichten behandelt. Der Kurs kann auf der Internetseite der Zeichenschule gebucht werden und es ist ein Geschwisterrabatt möglich.