Beim Ausparken angefahren Radfahrerin bei Unfall in Potsdam verletzt

Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagmorgen in der Nauener Vorstadt mit seinem Wagen eine Radfahrerin angefahren und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann die 40-Jährige übersehen, als er in der Helene-Lange-Straße aus einer Parklücke fahren wollte.

Die Radfahrerin wurde an den Beinen verletzt. Nach einer Versorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst kam sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Weder am Fahrrad noch am Auto entstand ein Sachschaden.

Immer wieder werden in Potsdam Radfahrende Opfer von Unfällen. Allein in dieser Woche wurden bereits mindestens drei Radfahrerinnen und Radfahrer verletzt.

Die häufigen Zusammenstöße schlugen sich auch in den Ergebnissen des jüngsten Fahradklima-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) für Potsdam nieder: Dort hatten die Befragten bei den Themen „Sicherheitsgefühl“, „Konflikte mit Autofahrern“, „Hindernisse auf Radwegen“ oder „Breite von Radwegen“ die Schulnoten vier bis fünf verteilt.