Betrug per WhatsApp 77-Jähriger überweist knapp 3000 Euro

Ein 77-Jähriger aus Babelsberg ist am Dienstagabend Opfer eines Betrugs per WhatsApp geworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der Senior eine Nachricht über den Messenger-Dienst WhatsApp von einer ihm unbekannten Nummer erhalten. Diese kam angeblich von seiner Tochter, die ihm mitteilte, dass sie ihr Handy verloren habe und deshalb dringend 2999 Euro benötigt.

Daraufhin überwies der 77-Jährige den Betrag auf ein in der Kurznachricht angegebenes Konto. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Vor dem Hintergrund der Tat rät die Polizei erneut, besonders misstrauisch zu sein, wenn sich Personen am Telefon oder auch über Messenger-Dienste als Verwandte oder Bekannte ausgeben und sich nicht selbst mit Namen vorstellen.

