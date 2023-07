Betrunken in Potsdam unterwegs E-Rollerfahrerin will Polizisten mit Kugelschreiber angreifen

Eine betrunkene E-Rollerfahrerin hat am frühen Dienstagmorgen Potsdamer Polizisten anzugreifen versucht – mit einem Kugelschreiber. Wie die Polizeidirektion West am Mittwoch mitteilte, hatten Beamte die Frau gegen 5 Uhr morgens in der Nedlitzer Straße in der Nauener Vorstadt gestoppt.

Die Fahrweise der 37-Jährigen ließ darauf schließen, dass sie alkoholisiert unterwegs war. Ein Atemalkoholtest lieferte die Bestätigung, der Wert lag bei 2,04 Promille. Ab 1,1 Promille besteht absolute Fahruntüchtigkeit.

Im Anschluss sollte die E-Rollerfahrerin für die Entnahme einer Blutprobe in ein Polizeirevier gebracht werden. Damit war die Frau offensichtlich nicht einverstanden. Erst unternahm sie – vergeblich – einen Fluchtversuch, dann wollte sie die Polizisten mit einem gezückten Kugelschreiber attackieren. Die Beamten wehrten den Angriff ab und fixierten die Frau.

Auf dem Polizeirevier wurde ihr wie geplant eine Blutprobe entnommen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf.