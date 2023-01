Bewaffneter Raub in Potsdam Polizei sucht mit Fotos nach den Tätern

Zwei Unbekannte haben im November ein Geschäft in Babelsberg überfallen. Die Täter sind noch nicht gefasst. Nun hat die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die die beiden gesuchten Männer zeigt. Nachdem sie das Bargeld aus der Kasse des Ladens in der Karl-Liebknecht-Straße gestohlen hatten, entkamen sie in Richtung Bahnhof Babelsberg.

Den Angaben zufolge wurde der Angestellte mit einer Waffe bedroht. Eingeschüchtert öffnete er die Kasse, woraufhin einer der Täter die Einnahmen an sich nahm. Der Vorfall hatte sich am 23. November 2022 gegen 19.10 Uhr gedroht.

Ein Täter soll zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß und zwischen 18 und 23 Jahre alt sein. Zudem soll er markante Augenbrauen haben. Sein Komplize soll etwas kleiner sein, zwischen 1,70 und 1,80 Meter. Er soll ebenfalls zwischen 18 und 23 Jahre alt sein. Beide Männer sprachen deutsch.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Hinweise zur Identität der Männer nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular kann unter polbb.eu/Hinweis genutzt werden.

