Bis Mittwoch Potsdamer Fähre nach Hermanswerder fällt aus

Die Potsdamer Fähre F1 fällt vorübergehend aus. Der Verkehr zwischen Hermannswerder und Auf dem Kiewitt wurde am Montag aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle unterbrochen und wird voraussichtlich erst am Mittwoch wieder aufgenommen. Das teilte der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) am Montag mit. Der ViP bittet Fahrgäste, auf die Buslinie 694 auszuweichen.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Linie ist zwischen dem Potsdamer Hauptbahnhof und Hermannswerder unterwegs. Fahrgäste aus Potsdam-West fahren bei Fährausfällen mit der Tramlinie 91 und den Buslinien 605 und 606 bis zum Potsdamer Hauptbahnhof und steigen dort in den Bus 694 (Bussteig 7) um.

Die Fähre F1 fällt immer wieder aus – meistens wegen technischer Störungen. Bei der elektrisch betriebenen Seilfähre kam es in der Vergangenheit regelmäßig zu Schäden am Seil.