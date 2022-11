Brand in Schlaatzer Mehrfamilienhaus 15-Jährige musste ins Krankenhaus

In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Otterkiez im Potsdamer Stadtteil Schlaatz ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Anzeige wegen einer besonders schweren Brandstiftung wurde aufgenommen. Eine 15-Jährige wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden Anwohner durch Qualm im Treppenhaus auf den Brand aufmerksam und lösten um 20.34 Uhr den Alarm aus. Die Feuerwehr begann unmittelbar nach dem Eintreffen mit den Löschmaßnahmen. Die Ursache für den Brand ist bislang ungeklärt. Die 15-Jährige, die in dem Haus wohnt, hielt sich längere Zeit im Treppenhaus auf. Das Haus verlassen mussten die anderen Bewohner nicht. Es blieb auch bewohnbar, musste aber nach Abschluss der Löschmaßnahmen stark gelüftet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen.

