Brandstiftung am Stern Unbekannte zünden Kinderwagen in Hausflur an

Unbekannte haben am Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus im Potsdamer Stadtteil am Stern ein Feuer gelegt. Die Täter zündeten im Hausflur abgestellte Gegenstände an - darunter war nach Angaben der Feuerwehr auch ein Kinderwagen.

Aufgrund der Rauchentwicklung konnten die Einsatzkräfte einige Bewohner:innen des Hauses in der Gaußstraße nicht über das Treppenhaus ins Freie bringen. Feuerwehrleute brachten sie über die Balkone nach draußen.

Nach dem Löscheinsatz wurde das verrauchte Treppenhaus durchgelüftet. Daraufhin konnten die Anwohner:innen zurück in die Wohnungen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Brandursachenermittler sicherten am Tatort Spuren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar.

