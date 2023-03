Brenzliger Einsatz am Schlaatz Mann wirft Feuerlöscher aus Potsdamer Hochhaus

Ein 63-Jähriger hat am Dienstagabend am Schlaatz mehrere Feuerlöscher aus einem Hochhaus am Schilfhof geworfen – eines der mehrere Kilogramm schweren Geräte schlug nur knapp neben einem 27-Jährigen ein. Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet rund um das Hochhaus ab, dann suchten sie das Haus nach dem 63-Jährigen ab. Neben Feuerlöschern hatte der Mann einen Stuhl und eine Waschpulverkiste aus dem Fenster geworfen. Im 9. Stock griffen die Polizisten den Werfer auf.

Wie die Polizeidirektion West mitteilte, befand er sich anscheinend in einer psychischen Ausnahmesituation. Zudem war er betrunken. Eine Atemkontrolle ergab einen Promillewert von 1,69. Der Randalierer wurde fixiert und in einem Rettungswagen untersucht.

Im Anschluss wurde der Mann festgenommen und in ein Polizeirevier gebracht. Das Amtsgericht Potsdam erließ gegen den 63-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

