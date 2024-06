Bürgerbeteiligung geplant Weitere Teile der Potsdamer Innenstadt sollen grüner werden

Die Innenstadt soll attraktiver und grüner werden: Das ist das Ziel des Straßenraum-Gestaltungskonzepts für Teilbereiche der zweiten barocken Stadterweiterung. Nun gab die Stadt bekannt, dass die Büros PB Consult GmbH aus Nürnberg und GROW Landschaftsarchitektur aus Köln mit der Erstellung des Konzeptes beauftragt wurden. „Die beiden Unternehmen werden gemeinsam an der Gestaltung und Planung des öffentlichen Raums arbeiten, um eine innovative und nachhaltige Lösung zu entwickeln“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

„Es sollen insbesondere Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge für Teilbereiche der Lindenstraße, Gutenbergstraße, Mittelstraße, Dortustraße und für den Platz am Jägertor erarbeitet werden“, heißt es weiter. Die Aufenthaltsqualität soll durch mehr Begrünung und eine Ergänzung von Sitzgelegenheiten erhöht werden. Außerdem sollen „Änderungen der Nutzungen im fließenden und ruhenden Verkehr“ geprüft werden – insbesondere am Platz am Jägertor. Auch neue Radstellanlagen und Flächen für Außengastronomie sollen entstehen.

In zwölf Monaten soll das Konzept stehen. Auch Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Erstellung des Konzeptes beteiligt werden. Grundlage für die Erarbeitung bildet unter anderem das 2023 beschlossene Konzept „Innenstadt-Straßenräume neu denken“.

Auch Erfahrungen aus dem Modellversuch der Verkehrsberuhigung in der Dortustraße sollen in das Konzept miteinfließen. Der auf ein Jahr angelegte Versuch stieß in der Stadt sowohl auf Zustimmung wie Ablehnung, Kritik gab es vor allem am Wegfall von Parkplätzen, Händler fürchten deswegen Umsatzeinbußen.