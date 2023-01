Cornelia T. wurde seit Dienstag vermisst Gesuchte Potsdamerin wohlbehalten aufgefunden

Seit dem vergangenen Dienstag wurde die Potsdamerin Cornelia T. vermisst. Nun ist die 44-Jährige wieder wohlbehalten aufgefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion West am Dienstag mit.

Cornelia T. hatte am frühen Abend des 3. Januar ihre Wohnung in Potsdam-West verlassen und war nicht zurückgekehrt. Die daraufhin eingeleiteten Suchmaßnahmen, auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz, blieben erfolglos. Am Donnerstag bat die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach der Potsdamerin.

Die Ermittler hatten befürchtet, dass Cornelia T. sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Umso größer dürfte die Erleichterung sein, dass die 44-Jährige wieder aufgetaucht ist.

