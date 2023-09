Diebstahl am Krampnitzsee Polizei findet verschwundenes Boot – aber ohne Außenbootmotor

Unbekannte haben am Potsdamer Krampnitzsee den Motor eines Motorboots gestohlen. Zunächst hatte der Besitzer am Donnerstagvormittag das Boot als gestohlen gemeldet, da dieses nicht mehr an der Steganlage festgemacht war.

Während ihres Einsatzes sichteten Polizisten das Boot allerdings. Es trieb rund 500 Meter von seiner Anlegestelle entfernt auf dem See. Das teilte die Polizeidirektion West mit.

Die Wasserschutzpolizei brachte das Motorboot zurück an den Liegeplatz. Dort stellte sich heraus, dass der Außenbordmotor fehlte. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von circa 16.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Die Wasserschutzpolizei rät Bootsbesitzerinnen und Bootsbesitzern in diesem Zusammenhang, kleinere Motoren von den Booten abzunehmen und in extra gesicherten Räumen zu verschließen. Große Außenbordmotoren sollten mit im Handel erhältlichen Spezialsicherungen und Alarmanlagen gesichert werden.