Dooring-Unfall in Potsdam 60-Jähriger fährt gegen Autotür und verletzt sich

Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in Potsdam bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 60-Jährige war in der Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs, als er gegen eine sich plötzlich öffnende Autotür fuhr. Der Autofahrer hatte beim Aussteigen nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Radfahrer vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Untersuchungen im Krankenhaus waren nicht notwendig. Nach dem Zusammenstoß und der Behandlung durch die Einsatzkräfte fuhr der 60-Jährige weiter. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Um sogenannte Dooring-Unfälle (door = englisch für Tür) zu vermeiden, rät die Polizei Autofahrerinnen und Autofahrern, vor dem Aussteigen den rückwärtigen Verkehr zu beobachten und den Schulterblick sowie den Blick in den Spiegel nicht zu vernachlässigen. Die Polizei empfiehlt, beim Öffnen der Tür überzugreifen und die Tür mit der rechten Hand langsam zu öffnen – dann könne man den Schulterblick kaum vergessen.

Radfahrerinnen und Radfahrern rät die Polizei, am Straßenrand parkende Fahrzeuge zu beobachten, um schnell reagieren zu können und genug Abstand zu den parkenden Fahrzeugen zu halten. Zudem sollten sie stets bremsbereit sein.