Dooring-Unfall in Potsdam Radfahrerin fährt gegen Autotür und verletzt sich

Eine 60 Jahre alte Radfahrerin ist am Sonntagabend in der Potsdamer Innenstadt verletzt worden, als sie in der Hebbelstraße gegen eine sich plötzlich öffnende Autotür fuhr. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 31 Jahre alte Fahrerin des Wagens nicht ausreichend auf den Straßenverkehr geachtet.

Die Radfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit der Tür nicht verhindern. Sie stürzte und verletzte sich am Kopf. Nach einer medizinischen Versorgung am Unfallort kam die 60-Jährige in ein Krankenhaus.

Um diese sogenannten Dooring-Unfälle (door = englisch für Tür) zu vermeiden, rät die Polizei Autofahrerinnen und Autofahrern, vor dem Aussteigen den rückwärtigen Verkehr zu beobachten und den Schulterblick sowie den Blick in den Spiegel nicht zu vernachlässigen. Die Polizei empfiehlt, beim Öffnen der Tür überzugreifen und die Tür mit der rechten Hand langsam zu öffnen – dann könne man den Schulterblick kaum vergessen.