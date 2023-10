Drei Fahrgäste verletzt Potsdamer Linienbus stößt mit Auto zusammen

In Babelsberg ist am Montagvormittag ein Linienbus mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei erlitten drei der rund 15 Fährgäste des Busses leichte Verletzungen. Sie waren im Zuge der abrupten Bremsung des 50 Jahre alten Fahrers gestürzt. Die Personen im Alter von 31, 34 und 71 Jahren sind nach einer ersten Versorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gekommen.

Wie die Polizeidirektion West mitteilte, hatte das Auto dem Bus am Neuendorfer Anger die Vorfahrt genommen. Der Bus musste abgeschleppt werden, das Auto dagegen blieb fahrtüchtig. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Der Unfall führte zu Einschränkungen im Nahverkehr. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen.