Drei Potsdamer Supermärkte bestohlen Foto-Fahndung nach Zigaretten-Diebin

Eine Unbekannte hat im Sommer an einem Tag in gleich drei Potsdamer Supermärkten Zigaretten gestohlen. Mit Bildern aus Überwachungskameras bittet die Polizeidirektion West bei der Suche nach der Verdächtigen um Hilfe aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Taten am 28. Juni begangen. Demnach schlug die Gesuchte in Supermärkten in der Lotte-Pulewka-Straße in Zentrum Ost, An der Alten Zauche am Schlaatz und in der Potsdamer Straße in Bornstedt zu.

In allen drei Fällen hatte die Unbekannte einige Waren in eine Einkaufstasche gepackt – und zudem Zigaretten in ihre blau-weiß gestreifte Handtasche. An der Kasse tat sie nach Angaben der Ermittler so, als ob sie ihr Portemonnaie vergessen hätte. Daraufhin verließ sie die Märkte mit samt der unbezahlten Zigaretten.

Die Polizei fragt nun, wer die auf den Bildern abgebildete Frau kennt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer 89-23 über die Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.