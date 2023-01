Duo hatte Potsdamer Supermarkt bestohlen Hinweis aus der Bevölkerung führt Polizei zu zweitem Täter

Nachdem zwei Männer im vergangenen Sommer in Potsdam rund 100 Dosen Energy-Drinks aus einem Supermarkt am Schlaatz gestohlen hatten, ist nun auch die Identität des zweiten Täters geklärt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen. Die Polizei hatte am 9. Januar ein Foto des Gesuchten veröffentlicht. Sein Komplize war zuvor bereits identifiziert worden. Er hatte sich aber geweigert, den Namen des Mittäters zu nennen. Das Duo hatte den Supermarkt in der Straße An der Alten Zauche am 30. Juli 2022 bestohlen.

