EC-Kartenbetrüger gesucht Unbekannter erbeutet in Potsdam mehr als 1000 Euro

Ende April hat ein Unbekannter auf der Potsdamer Freundschaftsinsel einer Frau erst das Portemonnaie samt Bankkarten gestohlen, dann hob er mehrfach Geld vom Konto seines Opfers ab. Nun sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Wie die Ermittler mitteilten, plünderte der Gesuchte am Nachmittag des 29. Aprils an Automaten in den Stadtteilen Schlaatz und Babelsberg das Konto der Frau. Die Bestohlene hatte die Abbuchungen am Tag nach dem Diebstahl bemerkt. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Unbekannte hob also mindestens 1000 Euro ab.

Wer die abgebildete Person kennt oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Täters machen kann, soll sich unter der Rufnummer (0331) 5508 0 an die Polizeiinspektion Potsdam. Auch das Hinweisformular im Internet kann genutzt werden.

