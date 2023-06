Einbruch in der Potsdamer Innenstadt 30-Jährige bei Diebestour in Bürogebäude ertappt

Eine Einbrecherin ist am Donnerstagnachmittag gestellt worden, nachdem sie in einem Bürogebäude in der Potsdamer Innenstadt Bargeld und Elektronikartikel erbeutet hatte. Mitarbeiter ertappten die 30-Jährige und übergaben sie den alarmierten Polizisten.

In der Potsdamer Polizeiinspektion wurde die Frau erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte die Einbrecherin nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Der Wert ihrer Beute hatte sich nach Angaben der Polizei auf mehr als 2000 Euro belaufen.